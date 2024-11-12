Kean al fianco di Batistuta, Toni e Baggio. Firenze sogna in grande per il suo impatto 

Grazie alla sua tripletta contro il Verona, Kean è entrato nel "Pantheon" dei grandi attaccanti della Fiorentina

Moise Kean, grazie alla sua tripletta contro il Verona, è entrato nel "Pantheon" dei grandi attaccanti della Fiorentina, al fianco di leggende come Batistuta, Toni, Baggio, e Pepito Rossi. Con otto gol in dodici partite, Kean ha raggiunto il livello di altri illustri bomber viola come Vlahovic e Gilardino. L'impatto di Kean è evidente nei risultati della Fiorentina, che con lui ha guadagnato cinque punti in più rispetto alla scorsa stagione e insegue un record di vittorie consecutive in Serie A, vicino al primato storico del club.

Kean è uno dei pochi attaccanti viola, dal 1994-95 ad oggi, a segnare così tanto nelle prime fasi del campionato. Solo due giocatori, Rossi e Vlahovic, hanno fatto meglio nelle prime quattordici partite su tutte le competizioni. La sua straordinaria media realizzativa e la capacità di decidere le partite hanno rapidamente consolidato il suo status tra i migliori attaccanti della storia recente della Fiorentina, inserendolo di diritto nell'élite dei bomber viola. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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