Kean a secco dopo quattro giornate e sempre più isolato in una Fiorentina senza gioco

Rispetto allo scorso anno, l’attaccante non riesce a incidere né a trovare spazio nella manovra, un problema che pesa sull’avvio di stagione

Difficile dare particolari colpe a Moise Kean per l'ennesimo passo falso della Fiorentina, per la seconda sconfitta interna di una squadra che ha conquistato solo due punti nelle prime quattro giornate di Serie A. Nonostante un nuovo modulo che prevede l'utilizzo del doppio centravanti, il bomber della Nazionale ieri sera al Franchi contro il Como ha avuto poche, pochissime occasioni a disposizione. La heatmap del match del Franchi parla chiaro: Kean non è stato mai messo in condizione di rendersi pericoloso nell'area avversaria, è stato poco coinvolto nella manovra della Fiorentina e ha concluso in porta solo due volte. Diciassette tocchi di palla complessivi e un'esclusione costante dal gioco, nonostante un inizio di match decisamente promettente visto che è stato lui a guadagnare la punizione da cui è scaturito il gol di Rolando Mandragora. Fuoco di paglia.

Moise Kean è ancora a secco. Nel corso dello scorso campionato è successo solo due volte che il centravanti della Nazionale non andasse a segno per quattro gare di fila, ma l'inizio fu ben diverso rispetto a quello attuale. Dopo quattro giornate era già a quota due gol, a segno col Monza e poi contro l'Atalanta. Alla fine saranno diciannove. Gol che uniti a sei realizzati nelle coppe gli hanno permesso di concludere la stagione con venticinque reti complessive all'attivo, di essere il secondo miglior marcatore della Serie A 2024/25 alle spalle di Mateo Retegui.

L'ultima è stata per distacco la migliore stagione della carriera di Moise Kean, un'annata che gli è valsa anche un contratto da calciatore più pagato dell'era Commisso. Già, perché una volta scongiurato il pericolo di perderlo per il valore della clausola precedentemente fissata a 52 milioni di euro la società gigliata non solo gli ha fatto firmare un nuovo contratto con clausola che si attesta intorno ai 60 milioni, ma ha anche fatto di lui il calciatore più pagato della rosa: da 2.2 a 4.5 milioni di euro a stagione più bonus. Un ingaggio record per metterlo ancor di più al centro del progetto viola e per far di lui la punta di diamante dell'annata appena iniziata. Una stagione che per ora, però, non ne vuole sapere di decollare. Per Moise Kean e per la Fiorentina tutta.

Lo riporta tuttomercatoweb.com