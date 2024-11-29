Kayode in panchina anche in Europa: riflessioni in vista del mercato di gennaio 

In Serie A per Kayode solo 35 minuti in 13 gare

Parte ancora fuori Michael Kayode. E se la titolarità di Dodo non è mai stata in discussione, la novità è che, dopo tre gettoni di fila dal l'in Conference, stavolta anche al giovedì, a tre giorni dalla partitissima con l'Inter, Palladino non ha voluto rinunciare al brasiliano.

Subentrato solo al 60' e autore di un assist chirurgico per il 3-1 di Quarta, il minutaggio di Kayode, solo 35 minuti in tredici gare di Serie A, fa riflettere anche in vista del mercato. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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