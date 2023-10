Kayode-Fiorentina, rinnovo con uno stipendio a salire fino a 1 milione: si parte da 400mila euro nella prima stagione 

La Fiorentina sta costruendo delle basi solide per il futuro. E il rinnovo ormai imminente di Kayode non è che l’ultimo esempio. A proposito. Infatti, il nuovo contratto scadrà nel 2028, e prevede un ingaggio a salire da (circa) 400 mila euro netti della prima stagione fino a un milione nell’ultima. Un bel salto, per chi fino a oggi aveva uno stipendio da 30 mila euro, ma decisamente meritato. L’accordo era soltanto una formalità e infatti è bastato un incontro per formalizzarlo con firma e annunci che potrebbero arrivare già nei prossimi giorni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

