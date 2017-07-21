Kalinic vuole solo il Milan, si chiude a 27 milioni. Il croato ha rifiutato tutte le altre offerte arrivate
Il centravanti croato sa che prima o poi sarà rossonero e rifiuta altre fue offerte, una dalla Premier League. Adesso si può chiudere davvero
A cura di Redazione Labaroviola
21 luglio 2017 10:02
Nikola Kalinic ha sempre più il Milan in testa. Al punto che nelle ultime ore ha rifiutato altre due proposte, una dall’Inghilterra. Evidentemente sa che l’attesa potrà essere premiata tra il fine settimana e l’inizio della prossima, quando ci sarà un incontro. La Fiorentina chiede 30 milioni, si può chiudere a 25-26 più bonus. La Viola sa di non poter più trattenere Kalinic. E il Milan ha programmato le cessioni di Bacca e Niang, quindi ci sarebbe tempo per Belotti. Ma oggi Kalinic non può più aspettare, né avrebbe senso dargli altri giorni di permesso.
Alfredopedullà.com