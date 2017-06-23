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Kalinic - Milan, il centravanti viola chiede quattro anni di contratto a 3,5 milioni all'anno

Questa sera l'incontro tra Fassone, direttore generale del Milan e Fali Ramadani. L'intermediario viola ha chiesto un mega ingaggio per Kalinic

A cura di Flavio Ognissanti
23 giugno 2017 23:17
Kalinic - Milan, il centravanti viola chiede quattro anni di contratto a 3,5 milioni all'anno - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Questa sera in un noto albergo milanese è andato in scena l'incontro tra Ramadani e il direttore generale del Milan Fassone. Sul tavolo il futuro in rossonero dell'attaccante croato Nikola Kalinic. Il centravanti viola ha chiesto, attraverso l'intermediario molto vicino alla società viola, un contratto di quattro anni a 3,5 milioni all'anno. Adesso si aspetta la risposta dei rossoneri intenzionati però a non accontentare per intero la richiesta di Kalinic.

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