Kalinic finisce l'allenamento con la Fiorentina e svuota il suo armadietto al centro sportivo viola

Sempre più vicina la cessione di Kalinic al Milan. Il centravanti croato ha preso tutte le sue cose dallo spogliatoio

Questione di ore e Nikola Kalinic sarà un nuovo giocatore del Milan. La cessione è vicinissima e l’attaccante, al termine dell’allenamento di stamani con la squadra viola, avrebbe svuotato l’armadietto al centro sportivo. Per un Kalinic che se ne va c’è un Simeone che arriva, il centravanti del Genoa è atteso a Firenze nelle prossime ore. Così riporta Ansa.it