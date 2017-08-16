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Kalinic finisce l'allenamento con la Fiorentina e svuota il suo armadietto al centro sportivo viola

Sempre più vicina la cessione di Kalinic al Milan. Il centravanti croato ha preso tutte le sue cose dallo spogliatoio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2017 17:14
Kalinic finisce l'allenamento con la Fiorentina e svuota il suo armadietto al centro sportivo viola - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Kalinic
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Kalinic
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Questione di ore e Nikola Kalinic sarà un nuovo giocatore del Milan. La cessione è vicinissima e l’attaccante, al termine dell’allenamento di stamani con la squadra viola, avrebbe svuotato l’armadietto al centro sportivo. Per un Kalinic che se ne va c’è un Simeone che arriva, il centravanti del Genoa è atteso a Firenze nelle prossime ore. Così riporta Ansa.it

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