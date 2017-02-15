Kalinic e Bernardeschi insieme hanno segnato la metà dei gol fatti dalla Fiorentina

Insieme hanno grandi numeri quest'anno. Con loro la Fiorentina spera di sfondare in Europa. Kalinic e Berna...

Nikola Kalinic e Federico Bernardeschi in questa stagione, stanno viaggiando praticamente allo stesso ritmo e per capirlo meglio basta guardare i dati. In campionato, tanto per fare un esempio, hanno segnato 20 reti in due, equamente suddivise. Dieci il croato, e dieci il talento di Carrara. In pratica, hanno messo insieme il 50% dei gol realizzati (41) dalla Fiorentina in questa Serie A. Tanta roba, considerando che Federico non gioca da attaccante vero e che, nella primissima parte di stagione, è rimasto confinato sulla fascia. Tra l’altro, anche considerando i minuti giocati (e quindi il rapporto minuti/ gol) il dato è sostanzialmente identico. Kalinic segna una rete ogni 168’, Bernardeschi uno ogni 16. Una coppia del gol da custodire gelosamente e ritenere preziosa per l'Europa della Fiorentina. Così scrive questa mattina la Repubblica