Kalinic al Milan, trattativa bloccata per la modalità di pagamento. Ma l'affare non è a rischio

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sarebbe questo il motivo del blocco della trattativa. Ma comunque il croato sarà rossonero

Il Milan e Nikola Kalinic, una storia infinita. La trattativa con la Fiorentina ha subito una piccola fase di flessione, vista la mancata intesa sulle modalità di pagamento, ma da quello che filtra l’affare non è a rischio. I due club erano già d’accordo sul prezzo base di 25 milioni più bonus, motivo per cui gli intoppi delle ultime ore sembrerebbero risolvibili. La giornata odierna dovrebbe essere quella decisiva per un’operazione in dirittura d’arrivo.

La Gazzetta dello Sport