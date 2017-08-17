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Kalinic al Milan, trattativa bloccata per la modalità di pagamento. Ma l'affare non è a rischio

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sarebbe questo il motivo del blocco della trattativa. Ma comunque il croato sarà rossonero

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2017 12:04
Kalinic al Milan, trattativa bloccata per la modalità di pagamento. Ma l'affare non è a rischio - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Kalinic
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Kalinic
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Il Milan e Nikola Kalinic, una storia infinita. La trattativa con la Fiorentina ha subito una piccola fase di flessione, vista la mancata intesa sulle modalità di pagamento, ma da quello che filtra l’affare non è a rischio. I due club erano già d’accordo sul prezzo base di 25 milioni più bonus, motivo per cui gli intoppi delle ultime ore sembrerebbero risolvibili. La giornata odierna dovrebbe essere quella decisiva per un’operazione in dirittura d’arrivo.
La Gazzetta dello Sport

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