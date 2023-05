Juventus in Europa? Tuttosport annuncia: “Prenderà i punti di penalizzazione per farla arrivare ottava”

I bianconeri corrono sul campo delle illusioni, in quel gigantesco carrozzone paradossale che è diventata la Serie A. La Juventus vince e macina punti, che poi gli saranno tolti dalla Corte federale d’appello: ecco qual è l’incubo del club piemontese.

In queste settimane le parole chiave che non si risparmieranno su media e social sono “afflitività” e “dosimetria sanzionatoria”. Riuscire ad ‘indovinare’ quella che sarà la nuova penalizzazione inflitta alla Juve e su che basi verrà calcolata richiederebbe poteri divinatori, l’unica cosa che resta da fare è attendere il 22 maggio, quando la Corte federale d’appello si esprimerà al riguardo. Per stabilire l’entità della nuova penalizzazione sarà necessario comprendere quale sarà l’obiettivo della sanzione: l’incubo dei bianconeri riguarda la possibilità di essere esclusi addirittura dalla Conference League.

Sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’ viene fatto il punto su quello che potrebbe attendere la Juventus il prossimo 22 maggio, quando si troverà di fronte alla Corte federale d’appello.

Se l’obiettivo sanzionatorio di Chiné è quello di escludere i bianconeri dall’Europa, quindi dalla zona per qualificarsi alla prossima Conference League, allora sarebbero necessari addirittura 21 punti di penalizzazione. Alla faccia della riduzione dei 15 punti di penalizzazione momentaneamente tolti dal Collegio di Garanzia presso il CONI.

Per restare esclusa dall’Europa nella prossima stagione, infatti, la Juventus dovrebbe essere spinta fino all’ottavo posto. Fiorentina, Monza e Torino, che occupano quella posizione a pari-merito, distano 20 punti dalla ‘Vecchia Signora’. Un paradosso che rende quasi prive di significato le ultime 3 partite di campionato per i bianconeri, che vedono nella vittoria dell’Europa League l’unico modo per qualificarsi alle prossime coppe europee. Lo riporta Calciomercato.it

