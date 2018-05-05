Juventus-Bologna 0-1 a fine primo tempo. Tifosi infuriati sui social con Allegri e con la squadra
Nonostante la probabile vittoria del campionato sembra finito il ciclo per l'attuale allenatore della Juventus Massimilano Allegri e per i suoi fedelissimi. Mentre il provvisorio svantaggio contro il...
A cura di Redazione Labaroviola
05 maggio 2018 21:25
Nonostante la probabile vittoria del campionato sembra finito il ciclo per l'attuale allenatore della Juventus Massimilano Allegri e per i suoi fedelissimi. Mentre il provvisorio svantaggio contro il Bologna rischia di complicare uno scudetto che sembrava comodo, i tifosi juventini si sono scatenati insultando i propri giocatori e sopratutto il proprio tecnico che potrebbe scegliere di emigrare in Premier