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Juventus-Bologna 0-1 a fine primo tempo. Tifosi infuriati sui social con Allegri e con la squadra

Nonostante la probabile vittoria del campionato sembra finito il ciclo per l'attuale allenatore della Juventus Massimilano Allegri e per i suoi fedelissimi. Mentre il provvisorio svantaggio contro il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 maggio 2018 21:25
Juventus-Bologna 0-1 a fine primo tempo. Tifosi infuriati sui social con Allegri e con la squadra - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Nonostante la probabile vittoria del campionato sembra finito il ciclo per l'attuale allenatore della Juventus Massimilano Allegri e per i suoi fedelissimi. Mentre il provvisorio svantaggio contro il Bologna rischia di complicare uno scudetto che sembrava comodo, i tifosi juventini si sono scatenati insultando i propri giocatori e sopratutto il proprio tecnico che potrebbe scegliere di emigrare in Premier

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