Juventus asfaltata allo Stadium dall'Atalanta. Domenica la sfida del Franchi contro la Fiorentina

I nerazzurri vincono quattro a zero in casa dei bianconeri. Il pubblico di casa abbandona lo stadio a mezz'ora dalla fine

Dura un tempo la Juventus che, soprattutto grazie a Di Gregorio, riesce a restare incollata all’Atalanta: l’1-0 all’intervallo però è un risultato bugiardo per quanto visto in campo e la verità è ristabilita nei secondi 45 minuti: dopo Retegui segnano anche De Roon, Zappacosta e Lookman per un 4-0 che ferisce il popolo bianconero che protesta prima e abbandona poi la squadra a sé stessa.

Una Juventus irriconoscibile che sceglie il modo peggiore per abbandonare la suggestione scudetto e mette ore in dubbio anche il piazzamento Champions. Vincendo contro l’Udinese la Lazio infatti si riprenderebbe il quarto posto e metterebbe nei guai, più di quello che già è, Thiago Motta.

JUVENTUS-ATALANTA 0-4: Retegui, De Roon, Zappacosta, Lookman

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 61; Napoli 60; Atalanta 58; Juventus 52; Lazio* e Bologna 50; Roma 46; Fiorentina 45; Milan 44; Udinese* 39; Torino 35; Genoa 32; Como 29; Verona e Cagliari 26; Lecce 25; Parma 24; Empoli 22; Venezia 19; Monza 14.

*una partita in meno

Lo riporta calciomercato.it