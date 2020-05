Il presidente della Lazio, a proposito di Juventus-Inter disse: “Oggi io sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che vabbè, l’avete vista tutti…”. La Procura della Figc lo ha convocato per chiarire il senso di quella affermazione. Due gli scenari probabili: se Lotito fornirà elementi tali da mettere in discussione la regolarità del match “contestato” la Procura federale dovrebbe aprire un’indagine per illecito sportivo. In caso contrario, Lotito rischia il deferimento per dichiarazioni lesive, come disciplinato dall’articolo 23 del nuovo Codice di giustizia sportiva, che vieta appunto “le dichiarazioni lesive della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del Coni, della Figc, della Uefa o della Fifa”.

