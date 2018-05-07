JUVENTUS, CAGLIARI E DIFFERENZA RETI, L'EUROPA PASSA DA QUI. LA SITUAZIONE VIOLA

Non più tardi di una settimana fa il popolo bianconero, accerrimo nemico di quello viola, si svegliava praticamente campione d'Italia grazie alla vittoria della squadra viola contro il Napoli.Ecco, un...

Non più tardi di una settimana fa il popolo bianconero, accerrimo nemico di quello viola, si svegliava praticamente campione d'Italia grazie alla vittoria della squadra viola contro il Napoli.

Ecco, una settimana dopo il mondo si è rovesciato, adesso è la Juventus che deve fare un favore alla Fiorentina mercoledì sera in finale di Coppa Italia. Perché i bianconeri battendo il Milan in finale libererebbero un posto in più per la qualificazione all'Europa League.

Tra l'altro una non vittoria del Milan porterebbe la squadra di Gattuso a lottare con il coltello tra i denti domenica prossima contro l'Atalanta, anche lei concorrente con la Fiorentina per un posto in Europa.

Tre squadre in tre punti. Fiorentina, Atalanta e Milan si giocano tutto in questi ultimi 180 minuti. Due partite in cui nulla sarà scontato, il Milan deve incontrare Atalanta e Fiorentina, la Fiorentina invece dovrà vedersela con Cagliari e Milan, l'Atalanta sfiderà Milan e Cagliari.

Proprio il Cagliari senza volerlo si troverà arbitro di questa volata. E attenzione, la squadra sarda ha disperato bisogno di punti per salvarsi quindi non si può permettere il lusso di regalare partite a nessuno soprattutto alla squadra di Gasperini che sarà di scena all'ultima giornata in Sardegna. Tutto è ancora dannatamente in gioco.

Attenzione poi alla differenza reti, perché è anche alto il rischio di arrivo a pari punti tra queste squadre in lotta per l'Europa League. Atalanta e Fiorentina ad esempio hanno perfetta parità negli scontri diretti e nel caso di pari punti tutto verrà deciso dalla differenza reti. Differenza reti in cui, per adesso, è avanti la squadra di Gasperini di 6 gol tra fatti e subiti, quindi nelle ultime due gare sarà importante anche guardare questo aspetto.

Diverso il discorso tra Milan e Fiorentina, l'andata è finita in pareggio e al ritorno, in caso di parità, potrebbe essere proprio la differenza reti ad essere fondamentale, in questo momento premia la squadra viola che è avanti di 3 gol rispetto ai rossoneri.

Insomma, tra calcoli e incroci tutto è ancora in gioco. Sarà decisiva la finale di Coppa Italia per capire quanti sono i posti disponibili e saranno decisive le ultime partite, tutto può succedere, basta crederci.

Flavio Ognissanti