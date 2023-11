Da Fabian Ruiz a De Paul, questi i nomi sul taccuino della Juventus per rinforzare il centrocampo. Tra i movimenti sulla linea mediana, in vista della prossima stagione, va già messo in preventivo quello che riguarda Arthur, destinato in estate a far ritorno alla Juventus dopo il prestito annuale alla Fiorentina. Lo scrive Tuttosport.

