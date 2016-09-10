Juric: "Viola superiore, Kalinic è un top player. Tra me e Sousa..."

Ivan Juric, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani alla Fiorentina di Paulo Sousa: "Ci saranno momenti di sofferenza perché i nostri avversari sanno tenere bene il pa...

Ivan Juric, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani alla Fiorentina di Paulo Sousa: "Ci saranno momenti di sofferenza perché i nostri avversari sanno tenere bene il pallone. Come rosa sono superiori a noi. Sfida con Sousa? La sfida che conta è quella fra Genoa e Fiorentina. Poi mi piace come mette la squadra in campo, ma i viola hanno un’identità ben chiara. Come si ferma Kalinic? Penso che sia diventato un top player. E’ bravo ad attaccare la profondità e a giocare con le spalle alla porta. Bisogna stare molto attenti contro di lui”.