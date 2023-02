Juric umilia Radonjic: “Manca di rispetto al gioco del calcio. L’abbiamo pagato tanto, abbiamo fallito”

Al termine della sfida tra Juventus e Torino, valida per la 24^ giornata di Serie A, il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Questo derby mi lascia delusione per il risultato ma grandi spunti positivi per l’interpretazione della gara ma anche spunti negativi sui quali la mia squadra deve crescere e oggi è stato netto e chiaro. Il primo tempo è stato dominato e siamo andati in vantaggio e abbiamo avuto palle gol. Devi gestirla meglio ma noi siamo dei polli. Nel secondo tempo è stata tosta abbiamo preso il terzo gol che ha deciso la partita alla fine, siamo stati senza attenzione. Nella vita è così se non hai rispettato le consegne è giusto così”.

Cosa è successo con Radonjic?

“Ci sono cose che io faccio fatica a capire, manca rispetto a questo gioco completamente. Hai cose da fare, entri e fai cose diverse e vuol dire che non ci sei dentro. Questo ragazzo ha spunti ma io in sti 6 mesi non sono riuscito a farlo diventare un giocatore di calcio e questo lo abbiamo pagato”.