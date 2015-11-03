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Notizie Radonjic Fiorentina

Caos in casa Torino, furiosa lite tra Juric e Radonjic in allenamento. Il serbo dirà addio a gennaio

04 dicembre 2023 18:54

Juric umilia Radonjic: "Manca di rispetto al gioco del calcio. L'abbiamo pagato tanto, abbiamo fallito"

28 febbraio 2023 23:24

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