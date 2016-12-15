Juric: "Partiti forte, potevamo chiuderla anche prima in contropiede"

Così Juric a Premium Sport: "Volevamo partire forte, e ci siamo riusciti. Con loro devi essere bravo, hanno gente che palleggia bene. Noi in contropiede potevamo anche chiudere la gara. A Milano aveva...

Così Juric a Premium Sport: "Volevamo partire forte, e ci siamo riusciti. Con loro devi essere bravo, hanno gente che palleggia bene. Noi in contropiede potevamo anche chiudere la gara. A Milano avevamo giocato anche meglio di oggi, ma dobbiamo solo continuare a lavorare. Eravamo anche senza Rincòn e Pavoletti. Vogliamo fare un buon campionato, ci sono avversari con organici super. Pavoletti? Penso che abbia già deciso. Se va via, gli auguriamo il meglio. Simeone? Sta crescendo, è migliorato nel prendere palla e nei movimenti offensivi".