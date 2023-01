Juric: “Nel secondo tempo non abbiamo preso gol da una grande Fiorentina con grandi giocatori”

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina, queste le parole del tecnico del Torino:

“Sono molto contento di come sia andato il girone di andata, il primo tempo è stato eccellente, nel secondo tempo abbiamo sofferto una grande Fiorentina, è una squadra forte, esce Amrabat ed entra Barak, una squadra di livello, spero di prepararci bene per la Coppa Italia. Ho fatto giocare Seck perché con la sua velocità ha messo in difficoltà la difesa viola, anche Sanabria ha fatto bene. All’Europa non ci pensiamo, non ci poniamo obiettivi di questo tipo”

LA PROTESTA DELLA CURVA FIESOLE