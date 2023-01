La Fiorentina perde in casa contro il Torino e i tifosi viola a fine partita hanno sonoramente fischiato la squadra viola, contrariamente a quanto accaduto nelle ultime apparizioni, questa volta anche la Curva Fiesole ha fatto i primi cori di contestazione alla squadra viola, cantando: “Meritiamo di più” e “Rispettate la nostra maglia”. Non era mai successo in questa stagione.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA