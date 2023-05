Juric: “Le parole di Italiano non sono veritiere. In Coppa Italia tiferò per i miei ex giocatori”

Ivan Juric ha parlato dalla conferenza stampa dello stadio Olimpico di Torino, queste le parole dell’allenatore del Torino dopo il pareggio contro la Fiorentina per 1-1:

“Ci sono state tante occasioni tanto promettenti in cui ci è mancato l’ultimo passaggio, ci ha sorpreso il gol subito all’inizio del secondo tempo, è stato un bel gol e un bel colpo di testa. La dichiarazione di Italiano non è veritiera, hanno già giocato insieme Barak, Mandragora, Duncan. Loro hanno 20 titolari. Noi volevamo vincere e siamo dispiaciuti per non esserci riusciti.

Siamo andati oltre le nostre possibilità, pensando a come abbiamo iniziato, non avevo giocatori da allenare all’inizio. In tanti sono cresciuti, sono contento. Poi si può fare di più, penso anche al Monza e a quel rigore non fischiato ma sono molto soddisfatto. Non siamo stati brillantissimi per metterli in difficoltà nel forcing finale, abbiamo sbagliato anche tanti passaggi

Mercoledi sarò neutrale, tiferò sempre per i miei ex giocatori, ci sarà Barak ma anche Di Marco. Diciamo che nella Fiorentina ci sono 5 miei ex giocatori quindi diciamo che sarò neutrale”

