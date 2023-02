Juric: “Da 10 giorni fa la Fiorentina non è cambiata, è forte. Il Torino ha dato tutto”

Le parole di Ivan Juric in sala stampa: “Penso che la squadra ha dato il massimo e non è bastato. La Fiorentina oggi forte e molto bene, noi siamo tosti. Complimenti comunque ai ragazzi. I ragazzi hanno dato tutto, vanno anche oltre. Ci tenevamo tutti molto. Mi dispiace che escano fuori notizie non vere, perché Vagnati certe cose non le decide. Penso che abbiamo perso un gran giocatore (Lukic), Ilic è un 2001 può crescere, chiaro che ti sei indebolito, poi con il tempo magari Ilic si rivela meglio. Non è cambiata la Fiorentina da 10 giorni fa, stessa partita, tanto gioco in avanti e seconde palle, penso che oggi loro con Barak e Bonaventura c’è spessore. Giocatori di livello molto alto. Radonjic? Ha un problema al flessore”.

