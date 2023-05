Juric: “Abbiamo partite molto impegnative, dobbiamo giocare ancora contro la Fiorentina”

Ivan Juric, alla vigilia della gara contro il Monza, che precede quella di domenica prossimo contro la Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa, queste le sue parole:

“Abbiamo cinque partite molto impegnative, due scontri diretti, due contro squadre che lottano per non retrocedere, poi l’Inter all’ultima. Sono estremamente soddisfatto del cammino dei ragazzi. Ora però devono mantenere l’intensità mentale. Dobbiamo credere molto nel gioco e in quello che stiamo facendo cercando di mettere sempre determinazione come ha fatto Buongiorno nel gol a Genova. Fondamentale mantenere la voglia di vincere. Tutto sommato abbiamo fatto un campionato oltre le mie previsioni per come siamo partiti. Vedo una crescita importante specie da quando è arrivato Ilic a sinistra. Sarebbe un peccato non dare il massimo; poi vediamo se riusciamo o meno, ma dobbiamo dare il massimo”.

