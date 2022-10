Jovic va sotto i tifosi della Fiorentina, braccia alzate e saluti, tifosi viola rispondono con applausi

Torna il sereno tra i tifosi della Fiorentina e Luka Jovic, dopo le polemiche degli ultimi giorni, con le esultanze non digerite dalla Curva Fiesole e accolte dai fischi contro il Basaksehir. In settimane le parole di Italiano e adesso sembra essere tornato definitivamente il sereno tra le parti, prima della gara contro lo Spezia, il centravanti viola è andato sotto il settore ospiti riservato alla Fiorentina ed ha alzato le braccia per salutare i tifosi, che a loro volta hanno risposto con un grande applauso.

