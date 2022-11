Jovic: “Per giocare nella Fiorentina ho rinunciato a tanti soldi, mi serve per tornare in un grande club”

Luka Jovic ha parlato ai media serbi, il centravanti della Fiorentina ha spiegato i motivi della sua scelta estiva di scegliere l’offerta viola. Le sue parole ad ATV:

“Ho scelto di accettare l’offerta della Fiorentina anche se avevo offerte di squadre più grandi, per accettare Firenze ho rinunciato a tanti soldi ma ho valutato attentamente cosa mi avrebbe portato questa possibilità. Giocare nella Fiorentina adesso mi serve per tornare in forma cosi da tornare a conquistarmi un posto in una grande squadra”

FREY A CASA DI ANDREA PAPI