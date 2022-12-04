Jovic ora le vacanze, la Fiorentina continua a credere in lui ma deve cambiare passo in fretta
Jovic dovrà dimostrare di non aver perso lo smalto delle scorse stagioni
A cura di Redazione Labaroviola
04 dicembre 2022 10:11
Per Luka Jovic una decina di giorni di vacanza, poi tornerà a Firenze. La Fiorentina punta ancora su di lui, così come ci aveva creduto in estate. Jovic dovrà dimostrare di non aver perso lo smalto delle passate stagioni. Jovic dovrà cambiare passo in fretta. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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