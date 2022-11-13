Jovic on fire, il serbo è il giocatore in vetrina: 6 reti nelle ultime 8 partite tra Coppa e campionato 

Il nuovo modulo ha liberato il serbo che ora non è più "isolato

Jovic in questo momento è il giocatore viola in vetrina. Il nuovo modulo ha finalmente liberato Jovic dalle turbe dell’isolato speciale al centro dell’attacco. Jovic ha segnato 6 reti nelle ultime 8 partite fra Coppa e campionato. Lo scrive La Nazione.

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