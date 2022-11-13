Jovic: "Esultanza Salernitana? Volevo dimostrare a tutti quanto sono felice alla Fiorentina"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Luka Jovic ha parlato così di Milan-Fiorentina: "Sono contento per i miei gol ovviamente, soprattutto di aiutare la squadra. E spero di segnare anche questa sera. L'e...

A cura di Redazione Labaroviola 13 novembre 2022 17:40

Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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