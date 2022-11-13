Jovic: "Esultanza Salernitana? Volevo dimostrare a tutti quanto sono felice alla Fiorentina"
Intervenuto ai microfoni di Dazn, Luka Jovic ha parlato così di Milan-Fiorentina: "Sono contento per i miei gol ovviamente, soprattutto di aiutare la squadra. E spero di segnare anche questa sera. L'e...
Intervenuto ai microfoni di Dazn, Luka Jovic ha parlato così di Milan-Fiorentina: "Sono contento per i miei gol ovviamente, soprattutto di aiutare la squadra. E spero di segnare anche questa sera. L'esultanza contro la Salernitana? So quanto significava quel gol per i tifosi, volevo mostrare a tutti quanto sono felice qui. Spero di segnarne tanti altri".
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