Jovic e Sottil non si sono allenati con il resto della squadra. Difficile vedere il serbo contro l’Inter

La Fiorentina si è allenata allo stadio Franchi questa mattina sotto gli occhi di Rocco Commisso, i due infortunati, ovvero Sottil e Jovic non hanno svolto la seduta di allenamento con il resto della squadra. Sottil ha svolto lavoro differenziato mentre per Jovic persistono i problemi all’anca emersi nell’allenamento di ieri e anche il serbo non si è allenato in gruppo. A questo punto sembra difficile l’utilizzo in campo contro l’Inter.

LE PAROLE DI BORJA VALERO