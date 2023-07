Jovic: “Adesso mi sono ambientato e capisco la mentalità dei fiorentini. Spero di ripagare Italiano”

Luka Jovic ha parlato ai media serbi. queste le parole dell’attaccante della Fiorentina:

“Sono contento di come sia andata la prima stagione alla Fiorentina, magari speriamo di essere più fortunato rispetto al primo anno. Adesso sto iniziando a capire la mentalità dei tifosi fiorentini, c’è voluto del tempo per ambientarmi e capire certe cose. Il prossimo anno mi impegnerò per ripagare la fiducia che Italiano mi dà. Terzic e Milenkovic sono stati molto importanti in questa esperienza, sono due miei grandi amici, il calcio serbo qui è molto apprezzato”

NESSUNA TRATTATIVA PER BONUCCI ALLA FIORENTINA