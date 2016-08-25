JOVETIC TELEFONA: "DIFFICILE DIRE NO, CORVINO SECONDO PADRE"

Metti una telefonata a Jojo e lui, che dall'altro lato, ti confessa quello che farà di qui a breve. E' quello che ha fatto Enzo Margiotta, collega conduttore radiofonico di "Amala", trasmissione dedic...

Metti una telefonata a Jojo e lui, che dall'altro lato, ti confessa quello che farà di qui a breve. E' quello che ha fatto Enzo Margiotta, collega conduttore radiofonico di "Amala", trasmissione dedicata all'Inter, in onda su Radio Goal 24.

E, da qui, le parole del montenegrino, in esclusiva su Labaroviola.com. "Volevo stare all'Inter ed ho rifiutato offerte molto importanti, oggi pomeriggio però mi ha chiamato il mio secondo papà (Corvino) ed è difficile per me dire no, rifletto stanotte (ieri notte ndr) e domani dò una risposta". La Fiorentina aspetta Stevan: già oggi, quindi, si può chiudere per il ritorno del giocatore in maglia viola.