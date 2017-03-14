José Mourinho e il racconto di un aneddoto nello spogliatoio del Franchi quando allenava l'Inter

José Mourinho ha raccontato un aneddoto della stagione 2009/2010 quando sedeva sulla panchina dell'Inter, queste le sue parole:"In una partita contro la Fiorentina a Firenze stavamo perdendo, poi rius...

José Mourinho ha raccontato un aneddoto della stagione 2009/2010 quando sedeva sulla panchina dell'Inter, queste le sue parole:

"In una partita contro la Fiorentina a Firenze stavamo perdendo, poi riuscimmo a pareggiare e ad andare in vantaggio, per poi essere nuovamente ripresi dalla Fiorentina. Siamo andati negli spogliatoi a testa e tutti eravamo a testa bassa, compreso Julio Cesar. Non poteva andare bene perché nel giro di pochi giorni dovevamo tornare a Firenze per la semifinale di Coppa Italia. Mentre parlavo diedi un calcio a delle magliette che erano in terra e feci una piroetta cadendo in terra. Nello spogliatoio nessuno osò dire niente, ma io avevo dolori ovunque”.