Joe Barone ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole sul futuro di Chiesa a Firenze: “Non esiste alcuna questione. Con Federico abbiamo un ottimo rapporto, molto sincero, parliamo costantemente e siamo contenti. Anche con la sua famiglia, stamattina (ieri mattina) ci siamo sentiti con babbo Enrico. Quando questa situazione sarà alle spalle ci sarà tempo e modo per affrontare tutto, ma c’è grande serenità sia da parte di Federico che da parte nostra. Alla Fiorentina i giocatori crescono, migliorano e vanno in nazionale. Noi vogliamo che tutti i nostri campioni restano qui per fare una squadra importante”