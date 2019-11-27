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Joe Barone: "Incontro con Enrico Chiesa programmato. Stiamo decidendo il suo futuro"

Joe Barone ha parlato dopo l'incontro con Rocco Commisso e Enrico Chiesa, queste le sue parole: "L'incontro tra le parti era già previsto da settimane. Adesso Chiesa va lasciato in pace, sta recuperan...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 novembre 2019 14:15
Joe Barone: "Incontro con Enrico Chiesa programmato. Stiamo decidendo il suo futuro" - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Joe Barone ha parlato dopo l'incontro con Rocco Commisso e Enrico Chiesa, queste le sue parole: "L'incontro tra le parti era già previsto da settimane. Adesso Chiesa va lasciato in pace, sta recuperando dall'infortunio e ha altri due anni di contratto. Stiamo parlando e decidendo il suo futuro, ho un ottimo rapporto con Federico"

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