Joe Barone: "Incontro con Enrico Chiesa programmato. Stiamo decidendo il suo futuro"

Joe Barone ha parlato dopo l'incontro con Rocco Commisso e Enrico Chiesa, queste le sue parole: "L'incontro tra le parti era già previsto da settimane. Adesso Chiesa va lasciato in pace, sta recuperan...

Joe Barone ha parlato dopo l'incontro con Rocco Commisso e Enrico Chiesa, queste le sue parole: "L'incontro tra le parti era già previsto da settimane. Adesso Chiesa va lasciato in pace, sta recuperando dall'infortunio e ha altri due anni di contratto. Stiamo parlando e decidendo il suo futuro, ho un ottimo rapporto con Federico"