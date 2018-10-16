Jacopo Volpi: "Biraghi ha personalità. Chiesa eccezionale, non diamogli colpe non sue. Il giornalismo e i social.."

Il vicedirettore di Rai Sport Jacopo Volpi ha parlato ai media presenti, al premio giornalistico "Estra per lo Sport" a Prato: "I social hanno acquistato un potere di cui nessuno si aspettava. Ma biso...

Il vicedirettore di Rai Sport Jacopo Volpi ha parlato ai media presenti, al premio giornalistico "Estra per lo Sport" a Prato: "I social hanno acquistato un potere di cui nessuno si aspettava. Ma bisogna saperne usufruire con criterio, facendo sempre tutte le verifiche necessarie. Altrimenti, da primi sulla notizia si rischia di arrivare ultimi. La Nazionale contro la Polonia ha vinto ed è importante. Mancini sta trovando l'equilibrio. La squadra ha cominciato a giocare come vuole lui. Io farei un campionato più corto con 18 squadre, così da dare più spazio anche alla Nazionale. Biraghi? Non so se sia un punto di partenza. Il gol è arrivato forse nemmeno in una delle sue migliori partite. Ha tanta personalità, è molto bravo anche nella marcatura e non risente dell'errore quando sbaglia. Chiesa? E' un ragazzo eccezionale, vorrei solamente che non gli accollassero tutti i problemi dell'Italia che non vince più, eccetera eccetera... Pioli sa come farlo giocare, può diventare travolgente e non si arrende mai. Va fatto crescere in pace, standogli vicino anche nei momenti più difficili. Fiorentina? Può arrivare a stretto contatto con le prime, è appena sotto all'Inter, la Roma... I viola stanno giocando meglio anche delle stesse "big" e per quello visto fino ad oggi è una squadra che merita di stare in alto".

Fonte: violanews.com