Joseph Commisso, figlio del patron viola Rocco in questi giorni di emergenza è rimasto a Firenze. Ecco cosa ha scritto su Instagram: “Forza Italia! Sono con te Italia fino in fondo! Da settembre 2019 vivo a Firenze ed ora sono in auto quarantena qui! Sono qui con le persone della Fiorentina, di Firenze e dell’Italia! Molti anni fa sono diventato un cittadino italiano con il mio nome “Giuseppe”. Un motivo importante per farlo era perchè il mio sogno era quello di vivere in Italia un giorno. Io amo l’Italia! Io sono qui con voi! Io sto bene, combatteremo questo virus insieme e lo supereremo!”.