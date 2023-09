Italiano vuole vincere: oggi in campo una Fiorentina per più della metà sudamericana 

Scrive Gazzetta, se c’è qualcuno che vuole vincere, quello è Vincenzo Italiano, che questa sera con la Fiorentina dà il via al suo percorso nella fase a gironi in casa del Genk. Il turnover e soprattutto la presenza di tutti e quattro gli argentini in rosa dal primo minuto. Beltran in cerca del primo gol, Gonzalez inamovibile, Infantino pronto ad approfittare dell’assenza di Bonaventura e Quarta per sfruttare l’onda lunga della buona prestazione contro l’Atalanta in campionato. Con Arthur e Dodò, saranno più di metà i giocatori sudamericani in campo.

