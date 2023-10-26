Italiano: "Volevamo fare tanti gol perchè lo scorso anno non vincemmo il girone per la differenza reti"

Il mister della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato la brillante vittoria della sua squadra in Conference League

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il mister della Fiorentina Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: "Attaccanti? Sono contento per Beltran, finalmente si è sbloccato. Lui e Nzola hanno la possibilità di allungare la nostra squadra perché anche le altre formazioni e non solo noi lasciano degli spazi, possiamo sfruttarli. Mi dispiace per Nzola, speravo in una sua zampata, ho messo dentro lui e Sottil per farli segnare sfruttando l'inerzia che avevamo nella ripresa. Riccardo ci è riuscito, Nzola no, peccato. Tanti gol? L'anno scorso siamo andati al playoff per colpa della differenza reti, ce lo siamo ripetuti anche a fine primo tempo che avremmo dovuto segnare il più possibile nella ripresa. Tanti cambi? Sono assolutamente felice dell'apporto dato da quei ragazzi che in questo momento stanno giocando di meno, siamo tutti importanti. Kayode? Si tratta di una brutta distorsione alla caviglia ed il ragazzo ha molto dolore. Valuteremo nelle prossime settimane. Le critiche al mio modo di giocare? Mi sembra che tutte le squadre attaccano, difendono e lasciano occasioni agli avversari. Con questo gioco e questa filosofia lo scorso anno siamo arrivati a giocare due finali".

LA GIOIA DI BELTRAN

https://www.labaroviola.com/beltran-dedico-la-doppietta-alla-fiorentina-che-ha-sempre-creduto-in-me-i-tifosi-sono-incredibili/228334/