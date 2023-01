Italiano: “Vogliamo venir fuori da questo momento. Brekalo arma in più, Cabral recuperato”

In vista di Lazio-Fiorentina, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato ai media ufficiali del club gigliato. Ecco le sue parole: “I ragazzi sono concentrati, specie per venire fuori da questo momento negativo. Per quanto riguarda le due sconfitte nelle ultime gare. Dobbiamo reagire e alzare il livello, consapevoli che andiamo a sfidare una squadra molto forte e che è in fiducia. Quella che dobbiamo prendere anche noi, cercando di proporre e fare tutto con più intensità e qualità. Dobbiamo andare a prendere punti importanti”.

ANDATA “La gara d’andata l’avevamo analizzata. Abbiamo visto qualche situazione in cui avevamo fatto bene, in altre meno. Non mi erano piaciuti gli ultimi minuti, abbiamo concesso gol evitabilissimi. Siamo usciti dalla gara, ma avevamo creato tantissimo e avevamo avuto occasioni per andare in vantaggio. Serve attenzioni nelle palle inattive, dove ci avevano fatto gol. Sono forti tecnicamente, dobbiamo difendere bene e alzare l’attenzione”.

SITUAZIONE ATTUALE “Capisco l’amarezza e la frustrazione. Si sono alzate tanto le aspettative, adesso non stiamo ripagando la fiducia iniziale. I fischi fanno male, non fare risultati fa male. Ma dobbiamo ancora crederci e avere entusiasmo, solo così riportiamo la gente dalla nostra parte. Le pressioni esistono, dobbiamo avere quella voglia di ribaltare tutta questa situazione”.

AMATUCCI “Ha molta qualità, un ragazzo molto interessante. È già stato con noi, ha fatto partite da calciatore di livello. È giovane, deve crescere e maturare. In Primavera sta facendo la differenza, quando viene con noi si vede il temperamento. È un ragazzo interessante, come tanti nella Primavera, che infatti continua a vincere. Complimenti a Aquilani e ai ragazzi”.

SOTTIL “Sta ancora lavorando a parte. Sta terminando il recupero, poi piano piano sarà aggregato alla squadra e intensificherà. In questo momento è a parte, speriamo di riaverlo preso. Sapete quanto è importante per le sue caratteristiche, questa capacità di andare all’uno contro uno. Ci manca”

LAZIO “Recuperiamo Cabral, che è tornato con la squadra. Deve alzare il ritmo ma sarà della partita, vediamo con che minutaggio e in che situazione. Tutto il resto del gruppo è a disposizione”.

SIRIGU-BREKALO “Abbiamo inserito qualità, gente che ha voglia di dimostrare e di far bene. Vedi l’esperienza di Sirigu, poi abbiamo a disposizione un’altra freccia di qualità come Brekalo. Ha dimostrato di saper lavorare nei tre davanti, ha i gol nel repertorio e siamo convinti ci possa dare tanta mano. Dà anche la possibilità di ruotare. Speriamo ci diano ciò che cerchiamo, vogliamo metterli nella condizione di rendere al massimo”.

