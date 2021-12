Italiano: “Vlahovic bravo ad attaccare il primo palo. All’inizio abbiamo anche rischiato”

“Non eravamo partiti come al solito – ha detto Italiano a DAZN -, soprattutto in casa ma c’è anche l’avversario che ha chiuso tutti i varchi, abbiamo anche rischiato. Abbiamo subito fatto gol da fuori area con Bonaventura, da lì la partita ha avuto un esito molto più tranquillo. In casa ancora riusciamo a far gol, e siamo contenti. Ora altre due partite, più quella di Coppa Italia per concludere l’anno. Non era mai stato visto un centrale difensivo fare un doppio passo a centrocampo come Igor. Un po’ mi ha fatto arrabbiare, non dobbiamo calare di concentrazione, è quello che chiedo ai ragazzi. Bisogna spingere sempre sull’acceleratore. Mancava una situazione sul primo palo, abbiamo visto che lo attacchiamo poco ed oggi lui lì mi ha ricordato che finalmente siamo riusciti a far gol in quella situazione. Si lavora per migliorare, oggi Vlahovic bravo ad attaccare quella zona contento per Vlahovic, si allena bene, ha fame, è riuscito a far gol in quella che poteva essere una nostra lacuna. Contenti di avere uno come lui nel reparto offensivo. Abbiamo fatto una cena di squadra, fa bene stare insieme”.

