Italiano: “Vittoria con il Milan? Non basta, serve continuità. Felice del ritorno di diversi giocatori”

“Siamo contenti del percorso fatto finora – ha detto Vincenzo Italiano in una diretta sui canali social Instagram -, possiamo ancora migliorare. Gli ultimi arrivati, Odriozola e Torreira sono cresciuti. Ora avremo tanti impegni ravvicinati, sono felice di recuperare alcuni calciatori, avremo bisogno del contributo di tutti. Contro il Milan chi è stato chiamato in causa ha fatto molto bene. Serve continuità. Abbiamo gioito contro il Milan ma non basta, bisogna pensare alla prossima gara. Commisso? Vogliamo riabbracciarlo so che tornerà presto qui”.

LEGGI ANCHE, ANGELOZZI: “BERARDI NON ANDRÀ ALLA FIORENTINA SUBITO, IL SASSUOLO NON CEDE I MIGLIORI A GENNAIO”