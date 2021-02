Italiano: “Unico errore non aver fatto gol, soprattutto nel primo tempo. Non siamo riusciti a raddrizzare la gara”

Ecco le parole in conferenza stampa del tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano: “Passivo pesante… Sì, è vero potevamo fare di più soprattutto nel primo tempo dove abbiamo fatto noi la partita. Siamo ripartiti con questo gol qui e non siamo riusciti a reagire, a mettere in difficoltà la Fiorentina. Quando le partite si complicano… Lo Spezia ha fatto quello che doveva fare, peccato perchè potevamo portare a casa punti. Nel primo tempo un po’ di concretezza ci è mancata, quell’essere pungenti che in altre situazioni lo siamo stati. Le partite sono diverse l’una dall’altra, oggi si è complicata e non siamo riusciti a raddrizzarla. Noi oggi abbiamo approcciato la partita alla grande, abbiamo messo sotto la Fiorentina, unico errore quello di non far gol. Noi dimentichiamo in fretta, abbiamo preparato questa, il risultato non ci premia ma può capitare”.

