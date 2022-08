Italiano: ”Tutto va secondo i piani, ma non esistono partite facili, domani sarà durissima”

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia della gara di domani contro l’Udinese. Queste le sue parole:

“Domani contro l’Udinese non sara’ facile: abbiamo speso molte energie e ci sono ancora dei recuperi da fare. affrontiamo una delle squadre che fa della fisicita’ il suo punto di forza e ci mettera’ in difficolta’. Cercheremo di rispondere al meglio con un atteggiamento battagliero”.

Non sono poche le gare che abbiamo giocato, e abbiamo tenuto alta l’attenzione. Abbiamo superato il playoff di Conference League e fatto un’ottima prestazione contro il Napoli.

Tutto sta andando come desideravamo. Pero’ partite facili non ce ne sono: ogni gara nasconde delle insidie perche’ gli avversari provano sempre a proporre il loro calcio. dobbiamo interpretare ogni gara come se fosse una finale”. Riferendosi ancora agli avversari di domani, Italiano avverte: “E’ un gruppo che in questi anni ha dimostrato di avere qualita’ in tutti i reparti. Avranno entusiasmo perche’ sono reduci da una vittoria”.

