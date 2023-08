Italiano: “Subire 4 tiri in 4 partite per me è una bella notizia. In porta giocherà chi è più forte”

Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia della gara di Conference League contro il Rapid Vienna, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Il Rapid verrà qui per limitarci, mi aspetto una partita in cui dobbiamo avere l’obbligo di fare un gol in più dell’avversario, non mi aspetto una squadra avversaria che venga qui per attaccare. Niente follie, dobbiamo riempire bene l’area e lavorare bene per 90 minuti, se siamo bravi possiamo farcela. Il nostro avversario non è sprovveduto, è un avversario sveglio

Sarà tutta un’altra storia e tutta un’altra annata, abbiamo uno scenario diverso rispetto a tante partite in Conference nel quale venivamo da una vittoria, adesso dobbiamo preparare un rimonta e dobbiamo saperla gestire. Dobbiamo essere bravi, maturi a capaci. Questo è quello che dobbiamo saper fare, sarà una partita diversa rispetto al passato. Non mancherà la fame. Dobbiamo essere bravi a concretizzare le palle gol che abbiamo

L’unico pensiero che ho è quello di superare questo turno, non penso a nient’altro. Il mercato disturba tutti e di questo non ne voglio parlare, siamo di fronte alla partita che sarà tra le più importanti di questa stagione, dobbiamo approcciarla e portarla a casa. Non è giusto pensare oggi a qualcosa di extra campo, non sarebbe giusto

Siamo gli unici a giocare ogni 3 giorni, era giusto cambiare e dare spazio a tutti, da Christensen a Beltran fino a Parisi, dobbiamo coinvolgere tutti, bisogna dimostrare e fare bene per tenersi il posto. Ho parlato con i portiere, chi è più bravo giocherà anche un minuto in più dell’altro. Giocando tante partite il discorso può prevedere anche un’alternanza.

Siamo contenti di Arthur, da un punto di vista fisico le cose vanno bene, lo stiamo monitorando, da un punto di vista tecnico non c’erano dubbi, è al 100% ed il nostro obiettivo è farlo stare bene e prevedere tutti gli infortuni, siamo molto attenti a questo, lo abbiamo gestito per farlo arrivare al meglio domani.

Stiamo cercando per fare di tutto per non fare arrivare il nostro avversario spesso davanti al portiere, dobbiamo cercare di limitarlo il più possibile, ci dobbiamo mettere anche dell’aspetto individuale. Abbiamo fatto 6 gol nonostante le nostre punte non abbiamo ancora segnato. Per non avere problemi un base al risultato dobbiamo aggiustare qualcosina. Penso che in quattro partite far tirare in porta il nostro avversario sia un grande merito, poi dobbiamo cercare di farli tirare il meno possibile

Sabiri è partito bene con grande entusiasmo, a livello balistico ha un grande piede, ha avuto un problema al ginocchio che non lo ha fatto allenare bene, adesso sembra che il problema è risolto, stiamo cercando di accelerare questo suo inserimento e dobbiamo cercare di sfruttare le qualità che ha nelle palle inattive. Cercheremo di farlo giocare il più possibile ma dipende da lui, come per tutti, chi dimostra gioca. Aspettiamo il Sabiri al 100%

Solo 20 mila allo stadio? Non mi permetto di esprimere nessun parere. Lo scorso anno balbettavamo in campionato ma siamo sempre stati spronati dal pubblico, se c’è più interesse in campionato non è un qualcosa che ci deve interessare, per noi non è un problema. Vero che più si è e più si hanno possibilità di vittoria ma cercheremo di fare il massimo a prescindere

Noi sappiamo che qualcuno ci affronterà con maggiore attenzione e rispetto, adesso sta a noi alla crescita che dobbiamo mostrare in campo, dobbiamo controbattere, i nuovi acquisti in questo contesto possono dare tanto, devono essere messi nelle condizioni di rendere ma sono convinto che queste qualità, in quello che avevamo sta a noi alzare questa asticella, le chiacchiere degli altri non ci interessano”

