Italiano: “Stiamo bene, cercheremo di dare filo da torcere al Napoli. Barak è già pronto, innesto di qualità”

Intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio di Fiorentina–Napoli, mister Vincenzo Italiano, ha così commentato la sfida di questa sera al Franchi: “Ci siamo concentrati sul fatto che ci dobbiamo abituare a giocare ogni tre giorni, soprattutto dopo la grande impresa in Olanda. Pochi allenamenti, subito rifiniture: stiamo tutti bene, cercheremo di dare filo da torcere al Napoli. Barak? Ci sono situazioni e situazioni, c’è chi ha bisogno di tempo per inserirsi, lui è già pronto: conosce il campionato ed è un giocatore intelligenti. Per noi è un innesto di qualità che ci darà una grossa mano“.