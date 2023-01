Italiano spiega le tante esclusioni: “Ho lasciato fuori tutti quelli che non sempre si sono allenati bene”

Nel corso della sua conferenza stampa di post partita Vincenzo Italiano ha spiegato le scelte fatte nella formazione e alcune esclusioni a sorpresa, queste le sue parole:

Gli esclusi? Abbiamo una partita dopo l’altra adesso, chi ha avuto qualche acciacco in questo periodo l’ho lasciato fuori, le scelte sono state fatte per questo motivo anche perchè c’è grande concorrenza e ci sono giocatori che stanno meglio di altri, abbiamo un tour de force incredibile. Io oggi vedo tutti bene e tutti i giocatori stanno bene, è stato davvero difficile fare la formazione e questo mi fa ben sperare per il proseguo”