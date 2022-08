Italiano spiega: “Bonaventura mi ha chiesto di non giocare, Igor da lunedì tornerà in gruppo”

Nel corso della conferenza stampa dopo Fiorentina-Twente, Vincenzo Italiano è tornato anche sulla situazione degli infortunati, queste le sue parole

“Per la formazione sono state fatta valutazioni in base alle partite, coinvolgo tutti, lo avete capito, domenica ha segnato Jovic, oggi Cabral, abbiamo concesso zero, si cerca di migliorare con l’obiettivo di far dimostrare a tutti il proprio valore, se al centro sportivo vanno tutti forte tutti meritano di giocare. Solo chi ha avuto problemi tra infortuni e allenamenti saltati ha un ritardo di condizione, se qualcuno di questi gioca cala il ritmo di tutti, Venuti ha fatto 15 giorni di differenziato, Nico, voglio recuperare chi ancora non ha la condizione

Bellissimo vedere la squadra approcciare in questo modo qua, l’abbiamo ottenuta andando forte, siamo a buon punto ma abbiamo tanti margini di crescita. Bonaventura quasi sicuramente rientrerà in vista del ritorno, oggi è andato in tribuna, non si sentiva libero a livello di testa, giustamente mi ha chiesto di riposare in vista delle tante partite che ci aspettano, giochiamo ogni 3 giorni, è stato molto onesto per non rischiare di saltarne tante, è stato un discorso intelligente, l’ho apprezzato tanto. Igor rientra in gruppo lunedi, spero di averlo per il ritorno”