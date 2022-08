Italiano: “Non esiste quel secondo tempo. Gioca chi sta bene, prendiamo gol ad ogni tiro subito”

Vincenzo Italiano ha parlato in sala stampa dopo la partita vinta per 2-1 contro il Twente in Conference League, queste le sue parole:

Io non sono masochista, non esiste non continuare come fatto nel primo tempo, loro sono alla quinta partita ufficiale, noi solo alla seconda, hanno lanciato lungo e non ci hanno permesso di gestire nulla, abbiamo fatto un primo tempo fantastico, ogni tiro che subiamo prendiamo gol, siamo passati da un primo tempo fantastico ad un secondo tempo normale, non meritavamo di prendere gol, tiene viva la nostra concentrazione. Abbiamo molto più minuti rispetto ai 45 minuti, dandogli pressione gli abbiamo tolto le loro fonti di gioco. Concesso solo un tiro su un dubbio fuorigioco.

Per la formazione sono state fatta valutazioni in base alle partite, coinvolgo tutti, lo avete capito, domenica ha segnato Jovic, oggi Cabral, abbiamo concesso zero, si cerca di migliorare con l’obiettivo di far dimostrare a tutti il proprio valore, se al centro sportivo vanno tutti forte tutti meritano di giocare. Solo chi ha avuto problemi tra infortuni e allenamenti saltati ha un ritardo di condizione, se qualcuno di questi gioca cala il ritmo di tutti, Venuti ha fatto 15 giorni di differenziato, Nico, voglio recuperare chi ancora non ha la condizione

Bellissimo vedere la squadra approcciare in questo modo qua, l’abbiamo ottenuta andando forte, siamo a buon punto ma abbiamo tanti margini di crescita. Bonaventura quasi sicuramente rientrerà, mi ha chiesto di riposare in vista delle tante partite, Igor rientra in gruppo lunedi, spero di averlo per il ritorno.

Non siamo riusciti con chi è entrato a dare quel cambio di passo, non è facile entrare subito in partita, si poteva fare di più. Ikonè può dare di più, non è facile in 20 minuti, non giudico i 20 minuti, si può

Meno male che ci ha avvisati cosi ci presentiamo subito pronti, girerò queste parole alla squadra, normale sia cosi, abbiamo trovato questo inferno già lo scorso anno a Napoli, 60 mila, a Milano 80 mila, ci presenteremo in maniera tale da controbattere”

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA