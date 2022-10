Italiano: “Spero sia solo l’inizio per Jovic. Contento per Kouamé. Igor? Indurimento, lo valuteremo”

Intervenuto in conferenza stampa, Vincenzo Italiano ha così commentato il successo della Fiorentina per 3-0 contro gli Hearts: “Sono contento per Kouame perché ha un atteggiamento da grande giocatore. Si sacrifica, ha grande spirito di squadra ed è giusto che chi si comporti così venga ripagato. Ha fatto un gol che avevamo studiato, almeno nei movimenti. Felice lui, felici tutti. Sono contento della continuità che abbiamo avuto nei 90 minuti. Gollini è stato bravissimo nel finale di primo tempo perché la situazione poteva diventare pericolosa. Sapevamo che oggi ci giocavamo tanto in questo girone e siamo stati bravi a ottenere ciò che avevamo ricercato”.

IGOR “Ha sentito un indurimento e mi auguro si sia fermato in tempo. Valuteremo le sue condizioni nei prossimi giorni“.

JOVIC “Ha confermato quanto fatto vedere a Bergamo. Ha confermato la sua crescita. E spero che questo gol sia una grandissima boccata d’ossigeno per lui. Deve tornare ad essere un ragazzo sorridente, non è facile perché siamo solo all’inizio. Oggi ha fatto vedere ciò che sa fare ma mi auguro che da qui in avanti sia sempre un crescendo perché abbiamo bisogno di lui”.

MENTALITÀ “Un risultato negativo poteva compromettere tutto. Eravamo partiti a rallentatore perché non siamo riusciti a vincere contro il Riga e ha complicato il nostro percorso. Oggi eravamo obbligati a questa prestazione di continuità e grande qualità. Mi auguro che questa vittoria ci lasci tanto perché è stata una vittoria di qualità, ritmo e concentrazione”.

SINGOLI “Bravi tutti a dare grande disponibilità. Mandragora ha nelle sue capacità diversi ruoli: può fare il play ma anche la mezzala. Può attaccare internamente ed è stato bravo perché così ha trovato il gol. Bravo lui ma bravi tutti coloro che hanno questa capacità. Cito anche Terzic che oggi ha giocato a destra e da lì ha messo in mezzo la palla del primo gol“.